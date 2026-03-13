Rakitic a Sky: «Modric come un fratello maggiore! Per me lui è il calcio». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato e le dinamiche di campo continuano a ruotare attorno ai grandi nomi del calcio internazionale. Recentemente, Ivan Rakitic, l’ex centrocampista croato noto per la sua visione di gioco e i trascorsi gloriosi tra Siviglia e Barcellona, ha rilasciato un’importante intervista ai microfoni di Sky Sport. Al centro del discorso, il legame profondo e la stima infinita per il suo compagno di nazionale, Luka Modric, Pallone d’Oro che continua a sfidare le leggi del tempo.

PAROLE – «Certo, è come un fratello maggiore. Vederlo così felice al Milan è fantastico: spero che possa continuare così. Gli ho detto ‘Fermati, gioca qui a padel con me’ ma lui vuole continuare a giocare»



«Modric? È veramente incredibile. Credo che tutti i giocatori del Milan stanno cercando di godersi Luka. E anche lui si sta divertendo e quando succede di solito vince. Ecco perché credo che il Milan stia facendo così bene: i giocatori giovani devono imparare tanto. Dico solo una cosa: è il calcio. Se sei accanto a Luka devi solo godertela, perché lui si gode il calcio non lo gioca. Se Luka si diverte, le altre squadre hanno problemi. È stupendo per noi croati avere un ragazzo come lui»

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