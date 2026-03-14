Rakitic e l’elogio a Modric: «Per il Milan farebbe anche… il Gattuso. Se resta in rossonero lo fa per vincere»

Rakitic, intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, parla così di Luka Modric e del suo futuro con la maglia del Milan

In occasione dell’EA7 World Legends Padel Tour, Ivan Rakitic ha rilasciato un’intervista ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, dedicando parole di profonda stima al suo amico ed ex compagno di nazionale Luka Modric. Oggi stella e leader del Milan, il croato sta trascinando i rossoneri in una rincorsa scudetto che si è riaperta proprio grazie alla vittoria nel derby. Nonostante il vantaggio dell’Inter rimanga importante, Rakitic è convinto che con un fuoriclasse come Modric in squadra nulla sia precluso: «L’Inter ha sette punti in più e ovviamente è la favorita, ma il derby di domenica ha dimostrato che il Milan non è lì per caso e può giocarsi le sue chance».

Rakitic, spirito di sacrificio e futuro in rossonero

Il numero 10 rossonero ha stupito tutti per la capacità di adattarsi alle nuove esigenze tattiche di Allegri, arretrando il suo raggio d’azione per dare equilibrio alla squadra. Un sacrificio che Rakitic spiega così: «Perché la prima cosa per lui è il bene della squadra. Se serve che Modric faccia il Gattuso, allora lo fa. È sempre stato intelligente, semplicemente un leader». Una disponibilità totale che non intacca la sua ambizione: «Conoscendo Modric, poi, non si sarà rassegnato di certo. Anzi, vi posso dire che ha ancora una gran voglia di alzare trofei».

Sulla possibilità che il croato eserciti l’opzione per restare a Milano anche nella prossima stagione, Rakitic ha risposto con un sorriso, lasciando però intendere che le motivazioni rimarranno altissime: «Chi lo sa. Ma state tranquilli che se Luka restasse al Milan, lo farebbe per vincere». Parole che rassicurano l’ambiente rossonero sulla centralità del progetto costruito attorno al campione di Zara, determinato a lottare fino all’ultima giornata: «Mancano ancora parecchie partite e nel calcio mai dire mai».

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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