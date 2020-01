Raiola, nessuna parola agli scettici: Ibra tornato per divertire il mondo

Raiola parla di Ibrahimovic, cercando in qualche modo di tranquillizzare i più scettici sulle sua attuale prestanza fisica a livello di Serie A

Raiola torna a parlare anche in Italia, questa volta dalle colonne di Repubblica, l’occasione si presenta ovviamente grazie all’operazione Ibrahimovic, promossa dal procuratore in collaborazione con il Milan.

TORNATO PER DIVERTIRE- «Zlatan è tornato in rossonero per divertire il mondo». Poi ha aggiunto che questi mesi saranno come “l’ultima tournée dei Queen” ovvero un lungo tributo che era necessario fare a San Siro.