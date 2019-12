Ibrahimovic: ecco le cifre e clausole definitive dell’accordo con il Milan

Ecco le cifre definitive del ritorno di Ibrahimovic al Milan: l’attaccante svedese guadagnerà 10 milioni nei prossimi 18 mesi

Secondo quanto affermato da Alfredo Pedullà, ecco le cifre definitive per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: 3,5 milioni fino a giugno più 500 mila di bonus in caso di Europa e rinnovo automatico al raggiungimento del 50 per cento delle presenze ottenibili.

Il prolungamento per altri 12 mesi porterà ad Ibrahimovic a ricevere un compenso da 6 milioni netti più bonus, per un totale di 10 milioni complessivi per i prossimi 18 mesi.