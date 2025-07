Calciomercato Milan, Furlani scatenato: sorpassi per Archie Brown e braccio di ferro per Jashari

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani sta portando avanti la doppia trattativa per Archie Brown e Jashari: tutti i dettagli

Il calciomercato estivo continua a regalare emozioni intense, e il calciomercato Milan si conferma tra i protagonisti assoluti. La giornata di ieri, venerdì 11 luglio 2025, è stata caratterizzata da colpi di scena e ribaltoni, con il Diavolo impegnato su più fronti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Come riportato questa mattina dal Corriere della Sera, l’attenzione si è concentrata principalmente su due obiettivi: il terzino sinistro inglese Archie Brown e il centrocampista svizzero Ardon Jashari.

Archie Brown: Un Duello all’Ultima Offerta con il Fenerbahçe

La telenovela Archie Brown ha vissuto ieri il suo momento più concitato, trasformandosi in un vero e proprio braccio di ferro tra il Milan e il Fenerbahçe. Il giovane terzino sinistro inglese, attualmente in forza al Gent, è diventato un obiettivo primario per entrambe le squadre, desiderose di rinforzare la corsia mancina. La situazione sembrava ormai definita in favore del club turco, con il giocatore già pronto a volare verso Istanbul per sostenere le visite mediche di rito. L’accordo tra il Fenerbahçe e il Gent pareva imminente, e l’entourage di Brown aveva già ricevuto un’offerta ritenuta vantaggiosa.

Tuttavia, il Milan ha dimostrato ancora una volta la sua determinazione e la sua capacità di intervenire con tempestività. Quando la trattativa sembrava ormai compromessa, i dirigenti rossoneri hanno deciso di rilanciare con forza, alzando l’offerta sia al club belga che al giocatore e al suo entourage. Questa mossa decisiva ha bloccato il viaggio di Brown verso la Turchia, riaprendo completamente la trattativa e rimettendo il Milan in una posizione di vantaggio. Il Corriere della Sera sottolinea come questa sia stata una chiara dimostrazione di forza da parte del Diavolo, pronto a investire per assicurarsi i talenti che ritiene fondamentali per il progetto tecnico. Le prossime ore saranno cruciali per capire se l’affare Brown si concluderà definitivamente a Milano.

Ardon Jashari: La Volontà del Giocatore contro il Muro del Club Brugge

Parallelamente alla vicenda Brown, il Milan continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Ardon Jashari, il talentuoso centrocampista del Club Brugge. Il giocatore svizzero, classe 2002, ha più volte espresso pubblicamente la sua volontà di trasferirsi al Milan, considerandolo la destinazione ideale per la prosecuzione della sua carriera. Jashari vede nel Diavolo l’opportunità di crescere in un campionato di alto livello e in un contesto prestigioso.

Nonostante la chiara intenzione del giocatore, il Club Brugge continua a mantenere una posizione inflessibile, facendo muro e non dando il via libera alla sua cessione. Il club belga ritiene Jashari un elemento fondamentale della propria rosa e non intende privarsene facilmente. La tensione è salita ieri, quando il centrocampista elvetico non ha preso parte all’amichevole disputata dal Club Brugge contro il Rakow, un segnale inequivocabile del suo malcontento. Le azioni di forza di Jashari potrebbero non finire qui: il Corriere della Sera riporta che il giocatore minaccia di non presentarsi lunedì alla ripresa degli allenamenti, un gesto che, se attuato, aumenterebbe ulteriormente la pressione sul Club Brugge per una sua cessione.

Il Milan osserva attentamente la situazione, consapevole che la volontà del giocatore potrebbe rivelarsi decisiva per sbloccare la trattativa. L’atteggiamento di Jashari ricorda quello di altri giocatori che in passato hanno forzato la mano per raggiungere la destinazione desiderata. Il mercato è in ebollizione, e il Milan sembra determinato a non lasciare nulla di intentato per costruire una squadra competitiva su tutti i fronti.