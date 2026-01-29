Rabiot, l’uomo ovunque del centrocampo rossonero: 2025 in crescendo e fiducia piena da Allegri

Rabiot è l’elemento imprescindibile del nuovo Milan; il centrocampista francese dispone di una continuità che lo rende il vero pupillo di Allegri

In questo inizio di 2026, Adrien Rabiot ha alzato sensibilmente l’asticella. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la sua media voto di 6,64 lo colloca ai vertici della Serie A, superato solo dal compagno di squadra Luka Modric, il fuoriclasse croato e Pallone d’Oro che continua a incantare per visione di gioco. Il francese è diventato il motore del “Diavolo”: la sua prestazione contro il Como, dove ha siglato una doppietta e procurato un rigore, è l’emblema di un giocatore totale.

Il legame con Massimiliano Allegri è il segreto di questo successo. L’allenatore toscano lo ha preteso come rinforzo prioritario dopo la rottura del calciatore con l’Olympique Marsiglia, club francese in cui milita l’ala inglese Rowe, protagonista di un acceso diverbio proprio con il centrocampista. I dirigenti Furlani e Tare hanno agito con tempestività per chiudere l’affare, consegnando al tecnico il suo «Duca» preferito.

L’equilibratore tattico di Allegri

Perché Adrien Rabiot è considerato insostituibile? La risposta risiede nella sua capacità di interpretare il pensiero di Allegri. Grazie ai suoi strappi palla al piede, la squadra riesce ad alzare il baricentro, senza però perdere equilibrio in fase difensiva. Non è un caso che il centrocampista sia stato uno dei capitani scelti dal tecnico durante il comune passato alla Juventus, culminato con la vittoria della Coppa Italia 2023-24.

I numeri sono chiari: con lui in campo in campionato, i rossoneri non hanno mai assaggiato la sconfitta. Sebbene il record personale di 11 reti stagionali (stabilito nel 2022-23) sia ancora lontano, il classe ’95 punta a migliorare il suo score, magari già a partire dal prossimo match contro il Bologna al Dall’Ara.

Obiettivo Champions e Sogno Scudetto

Il traguardo minimo fissato dalla società è il ritorno nell’Europa che conta, ma Adrien Rabiot non si nasconde. Sebbene il tecnico preferisca mantenere un profilo basso, il francese è tornato in Italia per vincere. Quel titolo conquistato anni fa sotto la guida di Maurizio Sarri è ormai un ricordo lontano: la seconda stella con il Milan avrebbe un sapore decisamente più dolce.