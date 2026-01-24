Rabiot al centro della sfida dell’Olimpico: leadership, numeri e incroci francesi con Koné

Rabiot guida il Milan nella notte dell’Olimpico: il duello con Koné in una sfida che può spostare gli equilibri Champions tra rossoneri e giallorossi

Roma o Île-de-France, cambia lo scenario ma non la sostanza: Adrien Rabiot e Manu Koné si ritroveranno ancora una volta uno di fronte all’altro. Domani sera allo stadio Olimpico, teatro di Roma-Milan, andrà in scena un confronto che profuma di Francia. Rabiot, centrocampista completo classe 1995, nato a Saint-Maurice, e Koné, mediano dinamico classe 2001 originario di Colombes, sono divisi da sei anni d’età e da una ventina di chilometri nei dintorni di Parigi, ma uniti da una carriera internazionale condivisa.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, la Nazionale francese ha già fatto incontrare i loro destini sei volte sotto la guida di Didier Deschamps. La prima proprio in Italia, in quel Italia-Francia 1-3 del novembre 2024 giocato a San Siro, con doppietta di Rabiot. Uno stadio che solo più tardi sarebbe diventato la sua casa. Oggi il francese è un punto fermo del centrocampo rossonero, leader tecnico ed emotivo della squadra.

Rabiot e l’impatto sul Milan: numeri, continuità e leadership

Con Rabiot titolare il Milan non perde praticamente mai: tredici presenze, dieci vittorie e tre pareggi. L’unico passo falso stagionale è arrivato quando il numero 12 non era in campo. Il suo impatto è evidente: qualità nella gestione del pallone, forza fisica negli inserimenti e una leadership che ha dato identità al centrocampo. Secondo solo a Luka Modrić per media voto (6,65 contro 6,78, Gazzetta dello Sport), Rabiot abbina classe e muscoli, dimostrandosi regista o incursore a seconda delle necessità tattiche.

Arrivato per circa cinque milioni di euro, oggi il suo valore è quasi triplicato. Un dato simbolico, ma che racconta quanto il progetto tecnico costruito attorno a lui sia centrale per il futuro rossonero. Sfide come quella dell’Olimpico rappresentano passaggi chiave per consolidare ambizioni e classifica: la seconda contro la quarta, in palio gli equilibri della zona Champions.

Rabiot contro Koné: la sfida che può cambiare la prospettiva della Roma

Dall’altra parte Manu Koné, centrocampista della Roma noto per aggressività e capacità di recupero palla, vuole prendersi la scena. Battere il Milan significherebbe per i giallorossi cambiare marcia e guardare ancora più in alto. Finora i precedenti non sorridono al francese: una sola vittoria contro i rossoneri e prestazioni spesso opache. Ma qualcosa è cambiato.

Nelle ultime settimane Koné è cresciuto anche in zona gol, segnando contro Genoa e Sassuolo. Segnali di maturità e autostima che lo hanno reso un pilastro della gestione di Gian Piero Gasperini, allenatore esperto e carismatico. Domani sera vuole lasciare il segno, consapevole che sfide come questa possono definire una stagione. Al centro dell’Olimpico, tra muscoli e talento, Rabiot e Koné si giocano molto più di una partita.