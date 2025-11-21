Rabiot fa felice Allegri, ansia Chivu: tutte le ultime novità in vista del derby di domenica. La situazione

Rabiot, il recupero fa felice Allegri! Ansia Chivu che perde Dumfries e deve preparare la stracittadina in piena emergenza. Ultime

Il Derby di Milano di domenica sera si prepara ad essere una sfida cruciale per la corsa alla vetta della classifica di Serie A, e la vigilia è dominata da novità significative su entrambi i fronti. Il confronto tra Inter e Milan sarà influenzato da un atteso rientro in casa rossonera e da una pesante assenza per i nerazzurri.

Il ritorno di Adrien Rabiot: «Non vedo l’ora»

Per il Milan di Massimiliano Allegri, l’ottima notizia è il tanto atteso rientro di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese si candida subito a un ruolo di protagonista, desideroso di lasciare il segno in una partita che per lui ha un sapore particolare.

Tuttosport ha riportato le parole di Rabiot, titolando enfaticamente «Milan, non vedo l’ora». Il Derby di Milano rappresenta per lui una prima volta assoluta in stracittadina, dopo aver disputato innumerevoli Derby d’Italia con la maglia della Juventus proprio contro l’Inter. La sua presenza aggiungerà qualità e esperienza al centrocampo rossonero, elementi fondamentali per affrontare il rivale.

Inter senza Denzel Dumfries: l’esterno è Ko

Sul fronte opposto, l’Inter deve fare i conti con un infortunio pesante: l’esterno olandese Denzel Dumfries è ko. Il giocatore non è riuscito a smaltire in tempo il fastidio alla caviglia riportato nei recenti impegni internazionali e non sarà a disposizione per il big match.

L’assenza di Dumfries è un fattore tattico di rilievo per i nerazzurri. La sua potenza e la capacità di spingere sulla fascia destra mancheranno al tecnico Cristian Chivu, che dovrà trovare soluzioni alternative per garantire la necessaria ampiezza e pericolosità. L’esito del Derby passerà anche da come Milan riuscirà a sfruttare l’assenza del titolare nerazzurro.

