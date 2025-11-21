Inter Milan, una sfida intercontinentale: 19 nazionalità in campo, Milan esclusiva del Nord America

Inter Milan, il derby di domenica sera rappresenta una vera e propria sfida intercontinentale: sono 19 le nazionalità in campo

Il Derby della Madonnina tra Inter di Chivu e Milan di Allegri non sarà solo una sfida cittadina, ma un evento dal sapore intensamente internazionale, seguito da milioni di tifosi in tutto il mondo. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, saranno ben 19 i paesi rappresentati dai giocatori in campo.

Il quotidiano romano titola «13 italiani in rosa ma 19 paesi in campo», evidenziando la natura intercontinentale dell’incontro. Giocando sulle aree geografiche, si nota una distinzione interessante:

Milan: Possiede l’esclusiva del Nord-Centro America , grazie al messicano Santiago Gimenez e allo statunitense Christian Pulisic .

Possiede l’esclusiva del , grazie al messicano e allo statunitense . Inter: Invece, l’Inter è più focalizzata sul Sud America, con gli argentini (come Lautaro Martinez) e i brasiliani (come Luis Henrique).

Un confronto che va oltre i confini europei, dimostrando il richiamo globale del Derby Inter Milan.

