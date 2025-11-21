Allegri, riflessioni a Milanello: il livornese studia le mosse anti Inter. C’è un reparto in particolare sotto osservazione

Allegri, il tecnico del Milan a Milanello sta studiando tutte le mosse necessarie per battere l’Inter: particolare attenzione alla difesa

Massimiliano Allegri intensifica la preparazione a Milanello in vista del Derby di Milano di domenica contro l’Inter. Spesso i big match e i campionati si decidono dalla fase di non possesso: per questo motivo, il tecnico rossonero ha focalizzato la sua attenzione sulla difesa, apparsa meno solida nelle ultime uscite prima della sosta.

Allegri, l’Inter e il pericolo del primo attacco del campionato

L’Inter di Cristian Chivu non è solo la capolista di Serie A, ma vanta anche il miglior attacco del torneo. Ciò impone al Milan di innalzare l’asticella dell’attenzione e affinare la percezione del pericolo, specialmente su situazioni specifiche.

Focus sui calci piazzati: l’arma nerazzurra

Una delle prime aree di studio a Milanello è quella dei calci piazzati. Fino a questo momento, il Milan non ha ancora subito gol da corner o punizione, ma questa è una delle punte di diamante della formazione nerazzurra. Il lavoro di Allegri si concentra sulla cura dei particolari contro i saltatori d’eccezione (come Bisseck, Thuram e Akanji) e gli esperti tiratori come Calhanoglu e Dimarco.

Difesa delle fasce e dei cross

Un altro nodo cruciale riguarda la gestione delle offensive sulle fasce dell’Inter. Il 3-5-2 nerazzurro genera una mole significativa di traversoni in area, costringendo gli avversari a una supplementare attenzione per le palle alte. Il Milan è la formazione che ha dovuto affrontare il maggior numero di cross in Serie A, e Allegri sa che disattenzioni come quelle subite contro Cremonese (gol di Baschirotto) o Parma (gol di Delprato) devono essere evitate per non perdere punti preziosi.

Limitare il gioco dell’Inter è l’obiettivo, e per questo Allegri scioglierà il dubbio sulla corsia sinistra scegliendo tra Bartesaghi ed Estupinan, con l’assenza di Dumfries che influenzerà l’intera strategia.

