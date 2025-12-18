Rabiot a Milan Tv: «Ci è mancata la compattezza. Ora torniamo a pensare al campionato»

Rabiot, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv alla conclusione di Napoli-Milan

Adrien Rabiot, alla conclusione di Napoli-Milan, match valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana, è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Rabiot a Milan Tv, le parole del centrocampista rossonero

Sulla sconfitta: «Abbiamo sbagliato dei contropiedi, abbiamo avuto delle occasioni per segnare, ma non siamo stati bravi a fare gol. Ci è mancata un po’ di compattezza, nelle ultime gare abbiamo preso troppi gol. Dispiace non essere andati in finale. Ora pensiamo a riposare un po’ e poi torneremo a pensare subito al campionato».