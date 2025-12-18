News
Pagelle Napoli Milan: male Maignan, serataccia per Pulisic
Pagelle Napoli Milan: tutti i voti ai calciatori rossoneri dopo la gara di Supercoppa Italiana
Tutti i voti ai calciatori del Milan dopo la gara contro il Napoli di Supercoppa Italiana
TOP: Estupinan
FLOP: Maignan
Maignan 5: Un paio di buone parate ma è colpevole su entrambi i gol subiti
Tomori 5.5: Da quella parte fatica molto
De Winter 5: Non tiene mai Hojlund – 69′ Fofana 6: Prova a dare la scossa
Pavlovic 6: Sufficienza per quanto fatto in proiezione offensiva
Saelemaekers 5.5: Un paio di fiammate ma non basta – 69′ Athekame 6: Un po’ di freschezza riesce a darla
Loftus-Cheek 5.5: Inizio promettente ma poi si spegne
Jashari 5.5: Non male nel primo tempo, nella ripresa sparisce – 76′ Modric 6: Entra forse un po’ tardi
Rabiot 6: Solita fisicità fondamentale per il Milan
Estupinan 6: Riesce a salvarsi nella serata negativa
Pulisic 5: Non il solito Pulisic
Nkunku 5.5: Prova a fare qualcosa con scarsi risultati