 Pagelle Napoli Milan: male Maignan, serataccia per Pulisic
2 ore ago

Maignan

Pagelle Napoli Milan: tutti i voti ai calciatori rossoneri dopo la gara di Supercoppa Italiana

Tutti i voti ai calciatori del Milan dopo la gara contro il Napoli di Supercoppa Italiana

TOP: Estupinan

FLOP: Maignan

Maignan 5: Un paio di buone parate ma è colpevole su entrambi i gol subiti

Tomori 5.5: Da quella parte fatica molto

De Winter 5: Non tiene mai Hojlund – 69′ Fofana 6: Prova a dare la scossa

Pavlovic 6: Sufficienza per quanto fatto in proiezione offensiva

Saelemaekers 5.5: Un paio di fiammate ma non basta – 69′ Athekame 6: Un po’ di freschezza riesce a darla

Loftus-Cheek 5.5: Inizio promettente ma poi si spegne

Jashari 5.5: Non male nel primo tempo, nella ripresa sparisce – 76′ Modric 6: Entra forse un po’ tardi

Rabiot 6: Solita fisicità fondamentale per il Milan

Estupinan 6: Riesce a salvarsi nella serata negativa

Pulisic 5: Non il solito Pulisic

Nkunku 5.5: Prova a fare qualcosa con scarsi risultati

