27 secondi ago

Rabiot

Rabiot Milan, il francese è il vero insostituibile per Allegri: numeri da scudetto con lui in campo. Le ultimissime notizie

Se i tifosi avevano intuito l’importanza di Adrien Rabiot nel centrocampo del Milan, i numeri la dimostrano in maniera inequivocabile. La statistica conferma che esiste un Milan con e senza Rabiot, e la differenza in termini di rendimento è clamorosa, un dato che non può sfuggire all’attenzione di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare.

Il club rossonero ha dovuto fare a meno del francese per circa un mese a causa dell’infortunio rimediato in nazionale. In questo periodo di assenza, la squadra ha registrato risultati tutto sommato accettabili (due vittorie e tre pareggi), ma è la media punti a tradire la difficoltà incontrata.

Senza l’ex Marsiglia a dirigere la mediana, il Milan ha navigato con una media di 1,6 punti a partita. Non solo: la fragilità difensiva è aumentata esponenzialmente, con ben 6 gol subiti e solo 8 gol fatti in questo lasso di tempo. L’assenza di Rabiot ha minato l’equilibrio e la capacità di filtro della squadra.

Il confronto con i numeri registrati in sua presenza è schiacciante e sottolinea quanto il francese sia il vero motore del centrocampo rossonero. Con Rabiot in campo, la media dei punti a partita compie un balzo notevole, toccando il picco di 2,5. L’impatto sulla fase difensiva è altrettanto decisivo: i gol subiti, da 6, si abbassano drasticamente a soltanto 1, peraltro incassato su calcio di rigore contro il Napoli.

Il recupero del centrocampista per il derby contro l’Inter non è quindi solo una buona notizia, ma un fattore determinante che, dati alla mano, aumenta esponenzialmente le possibilità del Milan di tornare a dominare il gioco e a blindare la fase difensiva, elementi cruciali per il successo.

