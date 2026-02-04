Rabiot Milan, il centrocampista francese continua a brillare in questa stagione: doppio record all’attivo dopo il Bologna

Rabiot Milan, con il gol e l’assist al Bologna nell’ultimo turno di campionato il centrocampista centra due record stagionali in Serie A

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, continua a essere un elemento chiave per la squadra, con la sua prestazione contro il Bologna che ha ulteriormente consolidato il suo ruolo di protagonista. Il francese ha messo a segno il terzo gol rossonero al Dall’Ara e ha fornito l’assist per la rete di Loftus-Cheek che ha aperto le marcature, regalando alla squadra di Milan una vittoria fondamentale per la corsa verso il vertice.

Rabiot, il centrocampista più decisivo in Serie A dal dicembre 2025

Secondo le statistiche fornite da Opta, Adrien Rabiot si conferma come il centrocampista più decisivo di Serie A dalla scorsa stagione. Con ben sette partecipazioni dirette a gol dal dicembre 2025, Rabiot ha contribuito con quattro gol e tre assist, un dato che lo pone in cima alla lista tra i centrocampisti del campionato italiano. Questo mette in evidenza la sua straordinaria capacità di influenzare il gioco offensivo, rivelandosi determinante per la Juventus.

Rabiot, sempre pericoloso in trasferta: numeri che lo rendono unico

Non solo nella metà campo rossonera, ma anche lontano dalle mura amiche, Rabiot si distingue per la sua capacità di influenzare gli incontri. Con sette partecipazioni a gol in trasferta, è secondo solo a Lautaro Martinez (8) per questo dato in Serie A. Con un bilancio di quattro gol e tre assist, il centrocampista francese si conferma uno dei calciatori più pericolosi e decisivi anche fuori casa, affiancato a giocatori come Christian Pulisic e Nico Paz, che condividono il medesimo numero di interventi offensivi.

Il tabellino della partita di Bologna Milan, che si è conclusa con un 0-3 a favore dei rossoneri, non fa che confermare il grandissimo impatto di Rabiot su ogni match, specialmente nelle sfide cruciali per la squadra. Con numeri impressionanti e una costante presenza nel gioco offensivo, il francese sta dimostrando di essere uno dei calciatori più completi e determinanti della stagione in corso.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale