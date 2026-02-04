Bologna Milan, le pagelle della Gazzetta dello Sport: promossi in massa, Rabiot trascina e Allegri convince

Bologna Milan, il successo netto del Diavolo al Dall’Ara trova conferma nei giudizi della stampa: prestazione autoritaria e leadership in campo

Il giorno dopo lo 0-3 con cui il Milan ha superato il Bologna in trasferta, le pagelle di Bologna Milan pubblicate da Gazzetta dello Sport raccontano una partita a senso unico. Nessuna insufficienza e tante valutazioni elevate per una squadra che ha mostrato solidità, qualità e maturità nella gestione dei momenti della gara, imponendo il proprio gioco dall’inizio alla fine.

Il riconoscimento di migliore in campo va a Adrien Rabiot, mezzala potente e dominante, premiato con un 8 pieno. Secondo la Rosea, la sua prestazione è stata totale: decisivo nell’azione che ha portato al primo gol, autore della rete che ha chiuso definitivamente i conti e costante nel dare equilibrio grazie a contrasti vinti e progressioni palla al piede. La sua fisicità e la capacità di trascinare i compagni sono stati elementi determinanti nell’economia del match.

Bologna Milan pagelle, Allegri valorizza squadra e classifica

Stesso voto anche per Massimiliano Allegri, tecnico livornese che per il quotidiano sportivo ha messo in campo il miglior Milan visto in stagione. La vittoria di Bologna viene considerata una prova di forza significativa: i rossoneri restano a contatto con i nerazzurri in vetta e allungano in maniera netta sulla quinta posizione, consolidando il margine nella corsa alla Champions League. Un successo che pesa non solo sul piano della classifica, ma anche su quello del morale e delle certezze del gruppo.

Tra i protagonisti spiccano anche gli altri marcatori. Christopher Nkunku, attaccante tecnico e mobile, ottiene un 8 grazie a una prestazione fatta di qualità, intelligenza tattica e incisività sotto porta. Ruben Loftus-Cheek, centrocampista box-to-box noto per gli inserimenti, viene valutato 7,5 per l’impatto continuo sulla gara e per la capacità di attaccare gli spazi.

Bologna Milan pagelle, affidabilità sugli esterni e difesa solida

Segnali positivi arrivano anche dagli esterni e dal reparto arretrato. Athekame, alla seconda partita da titolare in Serie A, convince per personalità e precisione, offrendo un contributo importante sia in fase offensiva sia in copertura. Voto 7 anche per Luka Modric, apprezzato per ordine e qualità nella gestione del possesso.

Chiudono il quadro i tre difensori e Youssouf Fofana, tutti valutati con un 7 che certifica una prova collettiva di alto livello, specchio di un Milan solido e convincente.