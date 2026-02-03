Connect with us

Bologna Milan LIVE 0-1: Loftus-Cheek apre le marcature!

7 minuti ago

Bologna Milan LIVE: sintesi, cronaca e risultato del match valido per la 23a giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45

Alle 20.45 in campo allo stadio Dall’Ara, Bologna-Milan, match valido per la 23a giornata di Serie A. Segui con noi la diretta dell’incontro.

AGGIORNA LIVE

Bologna Milan: sintesi e moviola

19′ – GOOOOOOOOL DEL MILAN! Un’azione insistita sulla sinistra porta Rabiot a trovare Loftus-Cheek al centro dell’area di rigore e il nazionale inglese, stavolta, non sbaglia portando in vantaggio i rossoneri!

16′ – Altra occasione per il Milan! Athekame si coordina bene e lascia partire un cross che premia Fofana in inserimento: il centrocampista francese, però, non è altrettanto bravo nella conclusione che sfiora il primo palo.

7′ – Clamorosa occasione per il Milan! Nkunku lancia Loftus-Cheek, il centrocampista si ritrova a tu per tu con Ravaglia ma si fa ipnotizzare e perde il pallone!

3′ – Subito Bologna pericoloso: Heggem anticipa tutti i difensori su un calcio d’angolo ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta.

1′ – Si comincia! Inizia il match tra Bologna e Milan!

Bologna Milan 0-0, IL TABELLINO:

FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Lykogiannīs, Vitík; Moro, Pobega, Sohm; Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez. All.: Italiano.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu, Tomori; Jashari, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.

