Bologna Milan, Allegri raccoglie i frutti: vittoria larga, continuità e obiettivo Champions

Bologna Milan, un successo che va oltre il punteggio finale: la prova del Dall’Ara conferma la crescita dei rossoneri e la solidità difensiva

Bologna Milan consegna ai rossoneri una vittoria netta e ricca di significati. Il 3-0 ottenuto al Dall’Ara rappresenta molto più di tre punti: è il ventiduesimo risultato utile consecutivo, l’undicesimo clean sheet stagionale e la conferma di un rendimento esterno impeccabile. Numeri che fotografano la solidità della squadra allenata da Massimiliano Allegri, tecnico livornese capace di dare equilibrio e continuità a un gruppo cresciuto nel corso dei mesi.

Il successo contro il Bologna, guidato da Vincenzo Italiano, allenatore noto per idee offensive e pressing organizzato, permette al Milan di restare agganciato alle zone altissime della classifica e soprattutto di allungare a +7 sul quinto posto. Un margine prezioso in una fase di campionato in cui la gestione delle energie e dei momenti diventa decisiva. La sensazione è che Allegri preferisca mantenere il focus sulla lotta Champions, evitando di spostare l’attenzione su traguardi più ambiziosi.

Bologna Milan, equilibrio tattico e crescita collettiva

La partita del Dall’Ara ha mostrato un Milan solido e ordinato, efficace nelle due fasi. La squadra ha concesso poco, dimostrando attenzione difensiva e capacità di colpire nei momenti chiave. L’attacco ha beneficiato dei movimenti di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese abile negli inserimenti, e di Christopher Nkunku, attaccante francese capace di attaccare la profondità e legare il gioco.

Sul piano individuale, il contributo di Rafael Leão, esterno offensivo portoghese dalla grande accelerazione, e di Christian Pulisic, ala statunitense decisiva per qualità e continuità, resta centrale nello sviluppo offensivo. La gestione del pallone, soprattutto nella ripresa, rappresenta ancora un aspetto su cui lavorare, ma la sensazione è che il gruppo stia maturando anche sotto questo profilo.

Bologna Milan e la gestione delle energie

Come riportato da Gazzetta dello Sport, dopo la vittoria di Bologna e in vista del prossimo impegno ravvicinato, Allegri ha concesso alcuni giorni di recupero alla squadra. Una scelta legata alla necessità di ricaricare le energie fisiche e mentali, sfruttando al meglio le settimane senza coppe europee.

Il percorso resta lungo e complesso, ma il Milan appare consapevole dei propri mezzi. La priorità è mantenere continuità, crescere nella gestione delle partite e difendere con solidità: elementi chiave per centrare l’obiettivo Champions e dare stabilità al progetto rossonero.