Pagelle Bologna Milan 0-3: Nkunku è rinato, Rabiot ancora una volta dominante

Pagelle Bologna Milan: di seguito i voti ai protagonisti rossoneri che travolgono i rossoblù e firmano un grande tris

Da poco è terminata la sfida tra Bologna e Milan, queste le pagelle del match giocato allo Stadio Dall’Ara:

TOP: Rabiot

FLOP: –

MAIGNAN 6 – Due sole parate nel giro di 90 minuti nonostante un Bologna arrembante fin da subito. Ormai fa più notizia quando non salva la partita con qualche miracolo dei suoi.

DE WINTER 6,5 – Il suo miglioramento è ormai sotto gli occhi di tutti Attento, preciso e pulito. Si lancia in avanti con qualche discesa interessante e di qualità. Forse sulla destra abbiamo trovato colui che scalza Tomori.

GABBIA 6,5 – Guida la difesa con attenzione e combatte con chiunque gli passi vicino, soprattutto il buon Castro. Torna a ottimi livelli dopo alcune prestazioni sotto tono.

PAVLOVIC 6,5 – Torna in campo dopo l’infortunio e ricorda a tutti il perché, sulla sinistra, è molto importante. Fisicità e testardaggine al servizio della squadra. Prima Orsolini e poi Bernardeschi non combinano nulla con lui davanti.

ATHEKAME 6,5 – Intraprendente in discesa, un po’ titubante in arretramento. Risulta essere la particolare spina nel fianco della difesa bolognese e si mette in mostra con ottimi cross. TOMORI 6 (dal 67′) – Entra sul 3-0 per mantenere il risultato e la porta inviolata.

FOFANA 6 – Concentrato e sul pezzo per tutta la partita. Sbaglia su pochi palloni e ne riconquista tanti.

MODRIC 6,5 – Meno lucido del solito e meno colpi di genio del solito. Il Bologna è molto, ma molto, aggressivo, ma lui gestisce il pallone con tutta la calma del mondo. JASHARI 6 (dal 72′) – Il suo desiderio di giocare al fianco di Modric dovrà attendere, perché anche stavolta entra per far rifiatare il campione croato.

RABIOT 8 – Marinozzi disse che seguire Rabiot in campo è come guardare un adulto giocare con dei bambini: come dargli torto? Anche stasera è stato dominante e il gol, bravo a capire in anticipo l’errore di Miranda, è solo la ciliegina sulla torta di una prestazione totale.

BARTESAGHI 6,5 – Questa sera lascia ad Athekame i compiti offensivi e lui si concentra maggiormente a coprire. Prestazione comunque molto positiva. Esce per un problema muscolare.

LOFTUS-CHEEK 7 – Dopo neanche 7′ ha una clamorosa occasione a tu per tu con Ravaglia che spreca ingenuamente, dimostrando che fare l’attaccante non è proprio il suo mestiere. Poi, però, si fa trovare al posto giusto e firma il gol che apre le marcature. RICCI 6 (dal 67′): Entra e gestisce al meglio alcuni palloni che potevano risultare pericolosi.

NKUNKU 8 – Sarà stata la vicenda Mateta, sarà stata la voglia di rivalsa o sarà stato il (lungo) periodo di adattamento alla Serie A, ma questa sera Nkunku gioca bene, con la testa sgombra e con ottima qualità. Si guadagna il rigore e lo finalizza anche. FULLKRUG 6,5 (dal 72′): Ha due buone occasioni per unirsi alla lista dei marcatori. Se alla prima sbaglia lui, alla seconda è Ravaglia a dire di no. Resta, in ogni caso, l’attaccante più “rapace” di questa squadra.

ALLEGRI 8 – I presupposti erano di quelli davvero negativi: senza Leao, senza Pulisic, senza Saelemaekers e dopo la conclusione della vicenda Mateta. Allegri, invece, mette in campo una squadra seria, sempre sul pezzo e sempre concentrata. Le altre corrono, ma il Milan resta al secondo posto e non lascia che l’Inter scappi via.