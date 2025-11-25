Rabiot e un dato impressionante. Con lui in campo il Milan è un’altra squadra: ecco i numeri

Rabiot e il suo impatto nel mondo rossonero. Con il francese in campo il Milan cambia faccia: ecco il dato sul centrocampista

Dopo quarantaquattro giorni di assenza, Adrien Rabiot è tornato a giocare un derby contro l’Inter, contribuendo in modo decisivo a mantenere la porta inviolata per la vittoria rossonera. Il centrocampista francese ha dominato la mediana, vincendo nettamente il duello personale con Nicolò Barella, offrendo una prestazione di grande qualità e intensità in entrambe le fasi di gioco.

L’ex Marsiglia, anche non al 100% della condizione, si è dimostrato un giocatore capace di fare la differenza, fungendo da punto di riferimento prezioso anche per i compagni più giovani come Davide Bartesaghi e Youssouf Fofana. L’entusiasmo per il successo nel derby ha travolto anche un giocatore esperto come Rabiot, che è stato tra i più attivi nei festeggiamenti a fine gara sotto la curva dei tifosi rossoneri.

Rabiot tra impatto e un nuovo soprannome: il Duca rossonero

Adrien Rabiot ha voluto cavalcare l’onda dell’entusiasmo anche sui social, creando ulteriore hype sul suo profilo Instagram. Ha postato le migliori istantanee della partita accompagnate dalla semplice didascalia: “Il Duca è tornato”. Questo è il suo primo vero soprannome, antecedente a quelli più coloriti affibbiatigli in seguito da Massimiliano Allegri, come “Cavallo Pazzo” o “Vagabondo”.

Rabiot apporta alla squadra fisicità, leadership e quell’equilibrio fondamentale che impedisce agli avversari di trovare la via del gol facilmente. Con il francese in campo, il Milan ha disputato sei partite ufficiali (cinque in Serie A e una in Coppa Italia), con un bilancio che parla chiaro: cinque vittorie (contro Bologna, Udinese, Napoli, Inter e Lecce in Coppa) e un solo pareggio contro la Juventus.