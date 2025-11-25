Inter Milan, il racconto del derby vissuto con BordoCam: tutti i retroscena della stracittadina vinta dai rossoneri

Inter Milan, il derby vissuto con BordoCam. Dalle indicazioni di Allegri alla festa al fischio finale: tutti i retroscena

Il format “BordoCam” di DAZN ha offerto un punto di vista inedito e ricco di dettagli sul derby di Milano, vinto 1-0 dal Milan, registrando le interazioni prima, durante e dopo la partita. Nel pre-partita, emerge la carica emotiva dei rossoneri. Gabbia, nel tunnel, sprona i compagni: “Oh ragazzi, giochiamoci sto momento. Sappiamo che siamo pronti, eh. Da squadra, siamo belli tosti”. Maignan, in cerchio, chiede ai suoi di giocare “senza pressione, senza paura”, ma lancia un imperativo: “Lottiamo su tutte le palle! Vinciamo i duelli e vinciamo questa partita!”.

Durante l’incontro, non sono mancate le scintille. Dopo la gomitata di Lautaro a Gabbia, l’arbitro Sozza rassicura Maignan, citando il VAR: “È accidentale, non fa il gesto della gomitata”. Più acceso lo scambio tra Acerbi e Leao: dopo avergli tirato i capelli, Acerbi minaccia il portoghese: “Non l’ho fatto apposta. Ma cosa mi punti il dito? La prossima volta ti stacco il dito”.

Inter Milan, Panchina Show: La Rabbia e le Battute di Allegri. Il Rigore Contestato e i Complimenti a Pulisic

Max Allegri è il protagonista assoluto del dietro le quinte. Dopo il giallo a Leao per un fallo su Barella, il tecnico esplode rivolgendosi a Sozza: “Sozza, Acerbi me l’ha preso per i capelli. Barella, Dio Santo, fa l’attore!”. Al quarto uomo che lo invita alla calma, ribatte: “Sono calmo, mi fate incazzare!”. Sul contatto Pavlovic-Thuram, che porta al rigore, Gabbia ammette: “Ho crossato di merda e dopo si è buttato giù”. Allegri, dopo il penalty parato, si lascia andare a una risata, dicendo: “Ma come si fa a dare un rigore del genere?”. Uscito Pulisic, Allegri lo accoglie con una battuta affettuosa: “Bravo Chris, sei morto?”

Lo show culmina nel finale. Allegri inveisce per i 5 minuti di recupero e chiede incessantemente allo staff quanto manca, fino a scoppiare: “Eh fischia, mortacci tua”. Al triplice fischio, scappa sorridendo negli spogliatoi. La festa è per Maignan, abbracciato da tutti. Il vice Landucci urla: “Sei il più forte del mondo!”, mentre Maignan dice a Pulisic: “Te l’avevo detto”.