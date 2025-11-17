Rabiot Milan, le condizioni del francese verso il derby! Gli aggiornamenti. Segui le ultimissime sui rossoneri

Nonostante il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e fautore di una gestione attenta dei carichi, la notizia più attesa è arrivata da Milanello. Il centrocampo rossonero si prepara a riabbracciare una delle sue pedine fondamentali: Adrien Rabiot.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews24.com (fonte), il centrocampista francese ha deciso di non usufruire del riposo concesso alla squadra, presentandosi al centro sportivo per continuare il suo percorso di recupero.

La Fine del Calvario: Un Rientro Cruciale

Rabiot, il potente mediano francese noto per la sua straordinaria fisicità e la capacità di coprire ampie porzioni di campo, ha sofferto di un problema al polpaccio rimediato durante gli impegni con la Nazionale. Il fastidio muscolare lo ha costretto ai box, privando il Milan di un elemento di spessore internazionale e di un contributo fondamentale sia in fase di rottura che di costruzione.

Il suo recupero è un obiettivo primario per il DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese impegnato a garantire ad Allegriuna rosa al completo e in salute, specialmente in un periodo cruciale per la stagione. La determinazione di Rabiot a lavorare anche nel giorno libero dimostra il suo grande impegno e la sua voglia di mettersi immediatamente a disposizione del tecnico.

Domani l’Ultimo Passo: Rientro in Gruppo

La buona notizia è che il centrocampista di forza è ormai alla fase finale della riabilitazione: il suo ottimo recupero gli ha permesso di svolgere terapie e lavoro specifico oggi, bruciando le tappe. Il ritorno in gruppo di Adrien Rabiot è atteso già per la ripresa ufficiale degli allenamenti, prevista per domani pomeriggio.

Il rientro di Rabiot è di importanza strategica per il Diavolo. Con la sua presenza, Allegri recupera non solo un titolare imprescindibile per il suo solido centrocampo, ma anche l’opzione di schierare la squadra con il giusto mix di tecnica ed energia. Il Milan ha bisogno della sua esperienza e del suo dinamismo per affrontare con la necessaria costanza e mentalità le prossime sfide in campionato.