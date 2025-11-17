Mercato Milan, nome nuovo per la porta ma è derby con l’Inter! Tutti i dettagli. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’imminente Derby della Madonnina non si limita al campo da gioco, ma si estende già alle strategie di mercato per la prossima stagione. Il Milan e i cugini nerazzurri si ritrovano a sfidarsi anche sul fronte dei portieri, con l’emergere di una clamorosa opportunità dal mercato inglese: Illan Meslier.

Come riporta Tuttosport (fonte), il Leeds United starebbe cercando acquirenti per il suo giovane portiere francese, l’estremo difensore noto per la sua imponenza fisica e le doti tecniche. Sia i rossoneri che i nerazzurri stanno monitorando la situazione con grande interesse.

La Priorità di Tare: Gestire le Scadenze in Porta

La corsa a Meslier è dettata dalla precarietà contrattuale dei rispettivi numeri uno. In casa Milan, il campione francese Mike Maignan, l’estremo difensore che ha risollevato il reparto, ha il contratto in scadenza e il rinnovo è la priorità assoluta. Il DS Igli Tare, il dirigente albanese noto per la sua abilità nelle trattative, deve muoversi con cautela per non farsi trovare impreparato in caso di addio.

Analogamente, l’Inter si trova in una situazione simile con lo svizzero Yann Sommer. Entrambi i club, quindi, si stanno informando concretamente sul costo e sulla disponibilità di Meslier, un profilo giovane ma già con esperienza internazionale.

Il Ruolo Chiave di Pini Zahavi

A rendere l’affare ancora più intrigante è la presenza di Pini Zahavi, il noto e influente agente del giocatore. Zahavi è una figura centrale e ben conosciuta da entrambe le dirigenze di Milano, avendo già portato a termine operazioni importanti sia in casa nerazzurra che in casa rossonera.

Con la dirigenza interista (Ausilio), Zahavi ha chiuso l’affare M’Baye Diouf .

. Con Igli Tare, ai tempi della Lazio, l’agente ha curato il passaggio di Christopher Nkunku, l’attaccante francesedi grande talento.

Questa conoscenza reciproca potrebbe facilitare i colloqui, ma al contempo rende la competizione più serrata per i due club.

L’arrivo di un portiere di prospettiva come Meslier sarebbe una mossa di lungo termine che rafforzerebbe la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Diavolo, garantendo solidità generazionale tra i pali. Il Derby di mercato per Meslier è ufficialmente aperto.