Rabiot Milan, Allegri ha deciso sul francese per il derby! L’alternativa… Ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

La preparazione del Milan in vista del cruciale Derby della Madonnina di domenica prossima riceve una notiziona dal fronte infermeria. Come riportato in mattinata da La Gazzetta dello Sport, il recupero del forte centrocampista francese Adrien Rabiot è praticamente completato. Il metronomo transalpino è atteso oggi in gruppo a Milanello, dopo aver lavorato duramente per smaltire la lesione al soleo rimediata con la sua Nazionale a metà ottobre.

La Tentazione di Allegri: Rabiot Titolare Subito

L’allenatore del Diavolo, il tecnico toscano Massimiliano Allegri, non vorrebbe perdere l’occasione di schierare subito il centrocampista titolare nella delicatissima sfida contro i Nerazzurri. Allegri sa bene che l’esperienza e la fisicità di Rabiotsono un fattore chiave in partite di così alta tensione.

Tuttavia, la decisione finale sarà presa con estrema cautela. Saranno decisivi gli allenamenti di questi giorni: se Rabiotoffrirà le giuste garanzie fisiche e tecniche, la maglia da titolare sarà sua.

Le Alternative a Centrocampo

Qualora la prudenza dovesse prevalere, o se il tecnico dovesse optare per un cambio tattico in mediana, Allegri ha diverse valide alternative pronte. Due nomi su tutti sono il giovane e promettente Samuele Ricci e il versatile centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek.

Questi due giocatori non solo sono in lizza per un posto da titolare in caso di panchina per Rabiot, ma potrebbero anche subentrare al posto di Youssouf Fofana, apparso in calo di condizione nelle ultime uscite. Il Derby sarà un banco di prova cruciale per l’intera mediana Rossonera.

La Visione di Tare per il Futuro

In questo momento di scelte cruciali, la linea del Milan è ben definita. Il Diavolo ha intrapreso una nuova era, non solo in campo con l’esperienza di Allegri, ma anche a livello dirigenziale. Il nuovo Direttore Sportivo, l’ex dirigente albanese Igli Tare, sta lavorando per plasmare una squadra che sia forte, profonda e in grado di sopportare gli stress di una stagione intera. La gestione dei rientri importanti come quello di Rabiot rientra nella strategia generale del club di via Aldo Rossi per puntare con decisione allo Scudetto.