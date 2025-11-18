Connect with us

Allegri ricarica il centrocampo: Rabiot torna disponibile per l'Inter. Il francese pronto per un ruolo da protagonista nel derby

Infortunio Santiago Gimenez, Allegri ha una speranza chiara: messaggio al messicano, questo il piano in vista del derby

Mercato Milan, parte la missione Lewandowski: Tare ha 6 mesi di tempo per convincere il polacco. I rossoneri hanno un piano strategico preciso

Leao carico verso il derby: il portoghese sogna una notte da ricordare a San Siro di fronte ai figli

Calciomercato Milan, riflessioni attente di Tare: occasione low cost a gennaio, può arrivare a Milanello a queste condizioni

5 minuti ago

Rabiot

Allegri pronto a ricaricare il centrocampo: Adrien Rabiot tornerà oggi in gruppo e sarà disponibile per il derby contro l’Inter

Novità entusiasmanti per lo staff tecnico del Milan in vista dell’imminente Derby di campionato. Il leader di centrocampo, Adrien Rabiot, ha completato il recupero dalla lesione al soleo che lo ha tenuto ai margini da ottobre, dichiarandosi abile e arruolabile per la fondamentale sfida di domenica sera.

L’allenatore Massimiliano Allegri, che lo ha voluto come perno della sua mediana, è intenzionato a non perdere tempo e a schierarlo immediatamente titolare contro i cugini nerazzurri.

Allegri recupera Rabiot: lavoro individuale e assenza di rischi

Come specificato dalla Gazzetta dello Sport, l’ultima apparizione di Rabiot risale al 5 ottobre contro la Juventus. L’infortunio rimediato in Nazionale ha imposto un programma riabilitativo meticoloso. Il giocatore ha svolto un lavoro mirato, saltando persino l’amichevole infrasettimanale, per garantire una forma fisica ottimale e azzerare ogni rischio di ricaduta.

Rientro imminente e alternative

Il rientro definitivo negli allenamenti collettivi è fissato per il pomeriggio di oggi. Se Rabiot fornirà le necessarie rassicurazioni ad Allegri, il suo posto in campo sarà assicurato.

In caso di prudenza, la maglia da titolare sarà contesa tra Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek. Questi due centrocampisti, inoltre, rappresentano le principali alternative a Youssouf Fofana, le cui ultime performance hanno mostrato un evidente calo di rendimento.

