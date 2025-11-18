Infortunati Milan, Allegri sorride: recupero fondamentale, sarà titolare nel derby di domenica a San Siro

Infortunati Milan, Massimiliano Allegri può sorridere: Adrien Rabiot è pronto a tornare oggi in gruppo. Il francese titolare nel derby

Ottime notizie per Massimiliano Allegri in vista del cruciale Derby di domenica sera contro l’Inter. Adrien Rabiot ha finalmente smaltito la lesione al soleo rimediata a ottobre durante la sosta delle Nazionali ed è pronto a tornare in campo con la maglia del Milan.

Allegri, che ha voluto fortemente il centrocampista francese in estate e lo reputa un elemento imprescindibile per la sua squadra, ha la chiara intenzione di schierarlo subito titolare.

Infortunati Milan, lavoro mirato per Rabiot

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Rabiot non gioca con il Milan dal 5 ottobre, quando scese in campo contro la sua ex squadra, la Juventus. L’infortunio rimediato con la Francia gli ha fatto saltare tutte le successive partite del Diavolo.

Il francese ha lavorato duramente, saltando anche l’amichevole di venerdì contro la Virtus Entella per proseguire una tabella personalizzata. A Milanello si è preferito non correre rischi per averlo al top per il Derby.

Oggi il rientro definitivo in gruppo

Il centrocampista milanista è atteso nel pomeriggio di oggi per la ripresa degli allenamenti in gruppo. Se non ci saranno intoppi nei prossimi giorni, la volontà di Allegri è quella di vederlo subito in campo titolare contro l’Inter, ma solo se offrirà le dovute garanzie al tecnico.

In caso contrario, giocherà uno tra Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek. Questi ultimi potrebbero anche prendere il posto di Youssouf Fofana, apparso in calo nelle ultime settimane.