Rabiot a Mediaset: «Subiamo troppi gol, siamo leggeri in difesa. Gli arbitri stanno sbagliando spesso ultimamente…»

Rabiot, alla conclusione di Napoli-Milan, match valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana, è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sui gol degli attaccanti: «Anche senza Gimenez e Leao abbiamo segnato, non dipende dai giocatori che mancano. Dobbiamo ritrovare compattezza e solidità. Subiamo troppe azioni e troppi gol. Siamo un po’ leggeri difensivamente. Dobbiamo fare meglio anche in attacco, in queste partite non capitano dieci occasioni. Era una partita importante, dispiace per l’eliminazione. Ora dobbiamo riprendere il cammino».

Sull’arbitraggio e le proteste su un suo fallo contro Politano: «Non c’era il cartellino rosso, ma gli errori arbitrali ci sono ed è già da tante partite che arrivano, e non solo del Milan. Dispiace ma in questo momento gli arbitri non stanno facendo bene. Questa partita però dipendeva da noi, potevamo fare molto meglio. Come ho detto, può succedere in una stagione, non è la fine del mondo».