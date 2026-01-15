Connect with us

HANNO DETTO

Rabiot: «Una grande mentalità. Il tiro da fuori lo abbiamo allenato. Maignan? Ha ancora voglia di queste serate»

Published

55 minuti ago

on

By

Rabiot

Rabiot, decisivo con una doppietta al Sinigaglia, ha commentato Como Milan ai microfoni di DAZN nel post partita

Adrien Rabiot al termine di Como-Milan, recupero della sedicesima giornata del campionato di Serie A, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida. Queste parole del centrocampista che ha realizzato una doppietta decisiva:

GRANDE MENTALITA’ «Una vittoria di squadra che dimostra anche la nostra mentalità, ci siamo parlati all’intervallo e siamo rientrati per cercare i tre punti. Mike ha fatto una grande partita e sono contento dei due gol».

TIRO ALLENATO«Ci siamo allenati sul tiro da fuori, sono contento perché quello che facciamo in allenamento lo ritroviamo in partita».

LA BATTUTA SU MAIGNAN«Ha ancora voglia di vivere queste serate al Milan».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×