Rabiot: «Una grande mentalità. Il tiro da fuori lo abbiamo allenato. Maignan? Ha ancora voglia di queste serate»
Rabiot, decisivo con una doppietta al Sinigaglia, ha commentato Como Milan ai microfoni di DAZN nel post partita
Adrien Rabiot al termine di Como-Milan, recupero della sedicesima giornata del campionato di Serie A, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida. Queste parole del centrocampista che ha realizzato una doppietta decisiva:
GRANDE MENTALITA’ – «Una vittoria di squadra che dimostra anche la nostra mentalità, ci siamo parlati all’intervallo e siamo rientrati per cercare i tre punti. Mike ha fatto una grande partita e sono contento dei due gol».
TIRO ALLENATO – «Ci siamo allenati sul tiro da fuori, sono contento perché quello che facciamo in allenamento lo ritroviamo in partita».
LA BATTUTA SU MAIGNAN – «Ha ancora voglia di vivere queste serate al Milan».