Qualificazioni Mondiali: Diaz qualificato, Ibra e Leao agli spareggi

La Spagna di Brahim Diaz batte la Svezia di Zlatan e vola in Qatar, Portogallo ko in casa e costretto ai Playoff

Dei rossoneri impegnati domenica in Nazionale, in una serata importante nella corsa a Qatar 2022, l’unico in campo è stato Zlatan Ibrahimović: il numero 11 rossonero è subentrato al 28′ del secondo tempo della sfida tra Spagna (panchina per Brahim Díaz) e Svezia giocata a Siviglia. Un match deciso dalla rete all’86’ di Alvaro Morata, che ha spedito le Furie Rosse al Mondiale costringendo gli svedesi al Playoff di marzo.



Stesso destino per il Portogallo di Rafa Leao. L’attaccante rossonero è rimasto in panchina nella gara di Lisbona contro la Serbia, vinta per 2-1 dagli avversari con una rete al 90′ di Mitrović. Non è sceso in campo nemmeno Fodé Ballo-Touré non è stato impiegato in Senegal-Congo 2-0.