Qualificazioni Mondiali: i rossoneri impegnati con la Nazionale

Il Campionato di Serie A si ferma per far spazio alle qualificazioni al Mondiale in Qatar. Ecco i rossoneri convocati in Nazionale:

Davide Calabria e Sandro Tonali: Italia

12 novembre 2021: Italia-Svizzera, Roma (Italia) – Qualificazioni Mondiale 2022

15 novembre 2021: Irlanda del Nord-Italia, Belfast (Irlanda del Nord) – Qualificazioni Mondiale 2022

Alexis Saelemaekers: Belgio

13 novembre 2021: Belgio-Estonia, Bruxelles, (Belgio) – Qualificazioni Mondiale 2022

16 novembre 2021: Galles-Belgio, Cardiff (Galles) – Qualificazioni Mondiale 2022

Rade Krunić: Bosnia

13 novembre 2021: Bosnia-Finlandia, Zenica (Bosnia) – Qualificazioni Mondiale 2022

16 novembre 2021: Bosnia-Ucraina, Zenica (Bosnia) – Qualificazioni Mondiale 2022