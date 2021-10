Qualificazioni Mondiali: Kjaer in gol, assist per Leao con il Portogallo

Rossoneri protagonisti nelle qualificazioni al Mondiale 2022: Kjaer segna su rigore con la Danimarca, assist per Leao con il Portogallo

Si è conclusa un’altra tornata di gare per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. Buonissime notizie e tanti sorrisi per i due difensori del Milan impegnati questa sera: sia Kjaer che Tomori, infatti, hanno giocato e vinto i rispettivi match; il danese, rimasto per tutto il primo tempo in campo, ha anche segnato un goal su rigore nello 0-4 della sua Danimarca in casa della Moldova, mentre l’inglese ha compiuto il suo ritorno in nazionale al 60esimo nello 0-5 dell’Inghilterra in Andorra.

Palo e traversa invece hanno negato due volte il gol a Leao nell’amichevole del Portogallo contro il Qatar, che però nei minuti finali della gara ha servito l’assist del definitivo 3-0 all’ex rossonero Andre Silva. Ballo Toure invece è entrato al minuto 89 nel match tra Senegal e Namibia, valido anch’esso per le qualificazioni al prossimo Mondiale.

