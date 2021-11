Qualificazioni Mondiali: il messaggio di Kjaer sui social – FOTO

Tempo di Nazionali. Il campionato di Serie A si è femato complice la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali per le gare di qualificazione al Mondiale in Qatar nel 2022.

Tra le squadre impegnate c’è anche la Danimarca di Simon Kjaer che ha pubblicato sul proprio profilo Twitter questo messaggio: «Prima giornata di allenamento con la Nazionale».

First training day with the national team.#WorldCupQualifiers #ForDanmark 🇩🇰 pic.twitter.com/exmkzSG02p

— Simon Kjær (@simonkjaer1989) November 9, 2021