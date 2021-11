Finlandia Francia: il messaggio di Theo Hernandez sui social – FOTO

Intervenuto sul profilo Twitter, Theo Hernandez ha espresso la propria attesa per la gara di questa sera tra la Francia e la Finlandia

Carica social. Questa sera alle ore 20:45 scenderanno in campo Francia e Finlandia per la gara valida per le qualificazioni Mondiali. I Blues sono già certi della qualificazione, a differenza degli avverasari che si giocano un posto agli spareggi con l’Ucraina.

Intervenuto sul profilo Twitter, Theo Hernandez ha espresso la propria attesa per la gara di questa sera tra la Francia e la Finlandia. Queste le sue parole: «Andiamo Bleus. Fiero di essere Bleus»