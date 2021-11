Qualificazioni Mondiali: è Milan Napoli anche in Nazionale, il motivo

Questa sera la sfida tra Costa d’Avorio e Camerun ha il sapore di Serie A con Kessié del Milan che sfiderà Anguissa del Napoli

Non solo in campionato ma anche in Nazionale. La sfida a distanza tra Milan e Napoli per lo scudetto in Serie A si riporoporrà anche questa sera con le Nazionali.

Alle 20:00 infatti andrà in scena il match tra Costa D’Avorio e Camerun. Sfida nella sfida sarà anche quella tra Kessié, centrocampista del Milan, e Anguissa, del Napoli per quello che sarà un assaggio del match in campionato in programma il 19 dicembre.