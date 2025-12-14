Quagliarella non ha dubbi: l’uomo in più di questo Milan è Christian Pulisic. Le parole dell’ex attaccante

Quagliarella, ex attaccante, parla così del Milan di Allegri. Per lui, l’uomo in più dei rossoneri non può non essere Pulisic

L’ex attaccante Fabio Quagliarella è intervenuto negli studi di Sky Sport 24, pochi minuti prima del fischio d’inizio di Milan-Sassuolo, per commentare le eccellenti prestazioni stagionali di Christian Pulisic. L’analisi di Quagliarella ha messo in luce l’importanza cruciale che l’americano ha assunto nello scacchiere rossonero.

Secondo l’ex attaccante, Pulisic è il giocatore che in questo Milan “dà garanzie”. Ha descritto l’esterno come un elemento “sempre ordinato” in campo e capace di “farsi trovare sempre nel punto giusto”. Questa affidabilità tattica lo rende un beniamino per qualsiasi allenatore.

Quagliarella, Pulisic è L’Insostituibile Uomo di Allegri

Per rendere l’idea della sua importanza, Quagliarella ha utilizzato una metafora incisiva: Pulisic è “quell’uomo che un allenatore si potrebbe in qualsiasi squadra, Allegri secondo me se lo porta pure a dormire“. L’iperbole sottolinea quanto l’ex Chelsea sia considerato essenziale e indispensabile da Massimiliano Allegri, grazie alla sua disciplina e costanza.

Quagliarella ha definito il suo un “campionato pazzesco”, specialmente se si considera che ha collezionato “solo cinque presenze da titolare” finora. Nonostante le poche partenze dal primo minuto, il suo impatto è stato devastante. Concludendo, l’ex attaccante ha affermato che, se si pensa al Milan in questo momento, “il Milan ha la faccia di Pulisic,” elevandolo a simbolo della squadra.