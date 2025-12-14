Milan Sassuolo, arriva un premio per Allegri: il tecnico rossonero è l’allenatore del Mese di Novembre

Milan Sassuolo, prima del fischio d’inizio del match arriva un premio per Allegri: il tecnico rossonero è l’Allenatore del Mese di Novembre

Massimiliano Allegri, il tecnico alla guida del Milan nel suo secondo ciclo in rossonero, è stato insignito del prestigioso premio di Miglior Allenatore del Mese di Novembre dalla Lega Serie A. Questo riconoscimento ufficiale celebra la sua capacità di aver guidato la squadra attraverso un periodo particolarmente positivo del campionato, superando avversari di calibro e consolidando le posizioni di vertice.

👏🏻 Max #Allegri premiato da @SerieA come miglior allenatore del mese di Novembre. pic.twitter.com/eEynmTY7oo — Milan Zone (@theMilanZone_) December 14, 2025

Il premio evidenzia l’efficacia con cui l’allenatore livornese ha saputo imprimere il suo stile pragmatico e vincente alla formazione milanista. La sua gestione delle risorse e la lettura tattica delle partite sono risultate decisive per le performance dei rossoneri durante il mese di riferimento.

Milan Sassuolo, il premio di Allegri

La motivazione del premio risiede nei risultati concreti ottenuti nel mese di novembre. Il Milan di Allegri ha dimostrato solidità difensiva e capacità di finalizzare, rispecchiando in campo la filosofia di “Max”. Questo successo non è solo personale, ma riflette l’unità e la concentrazione dell’intero gruppo.

L’onorificenza conferita dalla Serie A serve da ulteriore spinta per l’allenatore e la squadra in vista degli impegni futuri, confermando la bontà della scelta del club di riportare in panchina un tecnico di comprovata esperienza e mentalità vincente.