Tare a Dazn: «Abbiamo un gruppo fantastico. Il rinnovo di Maignan? Dico che a lui piace stare al Milan…»

Tare, a pochi minuti dall’inizio di Milan-Sassuolo, match valevole per 15esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sul gruppo rossonero: «Siamo partiti con un gruppo fantastico, ogni giorno abbiamo modo di lavorare insieme ed è uno dei migliori che abbiamo mai avuto. Sappiamo che c’è ancora tanto da fare, ma per adesso siamo tutti molto contenti».

Sul rinnovo di Maignan: «Non abbiamo mai parlato di numeri, ma parlare di Mike è facile. Un ragazzo straordinario, un leader, gli piace stare al Milan. Stiamo parlando ma guardiamo in avanti. Ora abbiamo una partita importante».

Su Nkunku e Gimenez: «Il mercato di gennaio è molto difficile per trovare giocatori che possono cambiare qualcosa. Saremo attenti, ma per il momento la squadra è in crescita. Lo stesso Nkunku ha dato segnali importanti ed è in crescita. Gimenez ha un problema fisico, lo stiamo aspettando ma è un giocatore importante per la squadra».