Quagliarella sulla corsa Scudetto: «Se il Milan vince contro la Lazio si riapre il campionato. Per l’Inter pesa l’assenza di Lautaro»

Quagliarella, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così dell’occasione che ha il Milan dopo il pareggio dell’Inter contro l’Atalanta

Il pareggio di San Siro tra Inter e Atalanta rischia di diventare il vero spartiacque di questa stagione. Negli studi di Sky Sport, Fabio Quagliarella ha analizzato il momento dei nerazzurri di Cristian Chivu, evidenziando come la mancata vittoria possa ridare speranza ai rossoneri di Massimiliano Allegri. Se il Milan dovesse espugnare l’Olimpico contro la Lazio, il distacco dalla vetta si ridurrebbe drasticamente, rendendo infuocato il finale di campionato: «Se il Milan dovesse vincere con la Lazio a 9 partite dalla fine con soli 5 punti di vantaggio potrebbe essere tutto riaperto».

Quagliarella, errori tecnici e l’assenza pesante di Lautaro

Nonostante una prestazione generosa, l’Inter non è riuscita a chiudere i conti, subendo il ritorno della Dea nel finale. Secondo l’ex attaccante, la squadra ha risentito della fatica accumulata: «La reazione c’è stata dopo il Milan, ma è mancato quel secondo gol in grado di fargli giocare serenamente gli ultimi minuti e se lasci una partita aperta contro l’Atalanta rischi». Quagliarella ha poi aggiunto che «l’Inter ha fatto tanti errori tecnici, ma probabilmente dovuti anche a stanchezza e campo pesante», sottolineando però come la manovra sia stata condizionata dal forfait del capitano: «Ovviamente l’assenza di Lautaro è pesata, perché poi lui un gol o un assist te lo porta sempre».

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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