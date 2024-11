Pulisic: «San Siro è la parte migliore di essere al Milan, è un posto incredibile per giocare». La rivelazione in conferenza stampa

Pulisic in conferenza stampa con gli USA ha fatto una rivelazione sul Milan.

PULISIC – «La parte migliore di essere al Milan è giocare a San Siro, dove c’è un’atmosfera speciale. E’ un posto incredibile per giocare, molto stimolante. Tutte le squadre si preparano in modo particolare per sfidare lì il Milan e questo lo rende ancora più speciale».

