Pulisic pazzo del Milan: «Questa la cosa più bella dell’esperienza in rossonero! La vittoria di Madrid? Incredibile, lui è stato fondamentale»

Pulisic, esterno e leader del Milan di Fonseca, ha commentato l’esperienza in rossonero e la vittoria recente di Madrid

Christian Pulisic, esterno del Milan, è intervenuto nelle scorse ore in conferenza stampa dal ritiro degli Stati Uniti:

PAROLE – «Mi sono reso conto di aver affrontato il Real Madrid otto volte in carriera, numero pazzesco in Champions League. L’ultima partita è stata uno sforzo incredibile della squadra, il mio connazionale Musah ha giocato un ruolo fondamentale all’interno della sfida e tutti hanno visto la sua importanza per la squadra. In generale è stato speciale andare in uno stadio come il Bernabeu e uscire vincenti. La parte migliore di essere al Milan è giocare a San Siro, dove c’è un’atmosfera speciale. E’ un posto incredibile per giocare, molto stimolante. Tutte le squadre si preparano in modo particolare per sfidare lì il Milan e questo lo rende ancora più speciale. Ho giocato alcune volte in passato contro la Giamaica e sarà un ambiente difficile da affrontare. A questo dobbiamo aggiungere che hanno una squadra con buoni calciatori, una squadra che è migliorata molto negli ultimi anni. Dobbiamo essere pronti perché sarà una bella sfida. Penso che l’obiettivo principale in questo momento sia battere la Giamaica, è l’unica cosa che abbiamo in mente per ora. Dobbiamo andare passo dopo passo, abbiamo bisogno di una grande prestazione. Solo così possiamo costruire le basi per ciò che verrà e crescere come squadra, creando quella che sarà la nostra identità e cercando di vincere quante più partite possibili».