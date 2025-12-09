Pulisic, una media da Top Attaccante. Il rossonero è secondo in questa speciale classifica: il dato

Pulisic, lo statunitense ha una media da Top Attaccante. Il dato che vede il rossonero al secondo posto: la classifica

I dati emersi dalla stagione 2025/26 nei principali campionati europei evidenziano in modo lampante l’efficacia incredibile di Christian Pulisic al Milan. L’attaccante americano si piazza al secondo posto in assoluto per la migliore media minuti/gol, un dato che ne certifica la concretezza sotto porta e lo rende uno degli elementi più decisivi del continente. Con 7 gol segnati finora in Serie A, Pulisic vanta una media impressionante di una rete ogni 64 minuti di gioco. Questa performance è vitale per la squadra rossonera, la cui corsa alla vetta della classifica si basa anche sulla spinta realizzativa di “Captain America”.

L’acquisto di Pulisic si sta rivelando un colpo di mercato azzeccatissimo, data la sua capacità di trasformare le occasioni con una frequenza così elevata, specialmente nei momenti cruciali della stagione.

Pulisic, Un Rendimento Superiore ai Top Bomber Europei

L’efficacia realizzativa di Pulisic lo vede posizionato immediatamente dietro soltanto al fenomeno del gol Harry Kane, che con 17 marcature mantiene la vetta con una media di 59′ minuti/gol. Il dato è ancor più significativo se si considera che l’americano supera nettamente bomber di calibro internazionale. Per dare un’idea del suo rendimento “stellare”, Pulisic è più incisivo di Robert Lewandowski, che segna un gol ogni 80′ minuti, e di calciatori come Ansu Fati e Ferran Torres, entrambi con una media di 85′ minuti per ogni rete messa a segno. Questo posizionamento di Pulisic tra i migliori cannonieri d’Europa non fa che confermare il suo valore inestimabile per il Milan.