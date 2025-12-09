Mercato Milan, avanza l’idea Lucca. Tare pensa all’ingaggio dell’attaccante azzurro, ma una sola condizione: ecco quale

Mercato Milan, per gennaio avanza l’idea Lucca. Tare pensa all’affondo per l’attaccante, ma a una sola condizione: ecco quale

Il prossimo gennaio sarà un mese cruciale per il Napoli e per il suo Direttore Sportivo Giovanni Manna, impegnato su più fronti, dalla necessità di rinforzare un centrocampo falcidiato dagli infortuni alla sistemazione dei giocatori in esubero. Tra questi, spicca la situazione di Lorenzo Lucca. Arrivato in estate dall’Udinese con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale di circa 30 milioni di euro, Lucca era stato acquistato per ricoprire il ruolo di vice Romelu Lukaku. Tuttavia, il grave infortunio del belga ha spinto il club ad acquistare Rasmus Hojlund dal Manchester United, stravolgendo i piani.

Ora che Lukaku è vicino al rientro, la domanda sul futuro di Lucca è legittima: quale spazio potrà avere con due attaccanti di alto livello come Hojlund e Big Rom?

Mercato Milan, L’Interesse delle Rivali di Alta Classifica

In questi mesi, Lucca ha collezionato poco più di 500 minuti e due gol, un rendimento che non basta a scalfire le gerarchie di Antonio Conte. Per questo, la possibilità che l’attaccante classe 2000 lasci Napoli già a gennaio si fa sempre più concreta. Sono diverse le squadre nelle zone alte della classifica che cercano rinforzi offensivi e vedono in Lucca un profilo interessante.

La Roma, che sembra intenzionata a interrompere anticipatamente il prestito di Evan Ferguson, lo tiene in considerazione come alternativa a Joshua Zirkzee. L’altro club di vertice alla ricerca di una punta di peso è il Milan. I rossoneri avevano già effettuato sondaggi su Lucca in estate e mantengono un forte apprezzamento per il 25-enne. Se il Napoli dovesse aprire alla formula del prestito, come riportato da SportMediaset, il Milan potrebbe seriamente interessarsi, rendendo l’attaccante un potenziale protagonista del mercato invernale tra le grandi di Serie A.