Pulisic al Milan? Il giocatore ha deciso: novità sul suo futuro

Pulisic al Milan? Il giocatore sembra aver deciso: novità sul futuro dell’esterno di proprietà del Chelsea

Come riportato da Calciomercato.com, Pulisic è la prima alternativa a Chukwueze del Villarreal. L’americano, in scadenza tra un anno con il Chelsea, ha ottenuto il via libera alla cessione.

Lo scoglio principale resta l’ingaggio da 5 milioni ma l’esterno dei Blues sembra intenzionato a rivederlo al ribasso pur di agevolare il passaggio a un grande club, che potrebbe essere davvero il Milan.