Pulisic a Dazn: «Non è il mio momento migliore, ma oggi è una bella opportunità. Riaprire la corsa Scudetto? Rispondo così»

Pulisic, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Inter

Christian Pulisic, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Milan e Inter, sfida valevole per la 28esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

«Non è il mio momento migliore, ma oggi ho una bella opportunità. Sono pronto. Lo Scudetto? Oggi vogliamo focalizzarci su questa partita, vogliamo vincere. Poi solo alla fine vedremo dove saremo».

QUOTE MILAN INTER – Derby della Madonnina infuocato, con l’Inter cerca di ipotecare il discorso scudetto, e il Milan che tenterà di riaprire i giochi ed avvicinarsi ai nerazzurri.

