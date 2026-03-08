Formazioni ufficiali Milan Inter, le scelte dei tecnici per il derby di San Siro

Formazioni ufficiali Milan Inter, sono ora pubbliche le scelte di Allegri e Chivu per il derby in programma stasera a San Siro

Manca pochissimo al fischio d’inizio delle 20:45 per il derby della Madonnina. Le scelte di Massimiliano Allegri e Cristian Chivu sono ufficiali e non mancano le sorprese dell’ultimo minuto. Nel Milan, confermata la coppia d’attacco composta da Pulisic e Leao, con Bartesaghi che parte inizialmente dalla panchina. A centrocampo spicca la classe di Modric affiancato da Fofana e Rabiot, mentre la difesa a tre sarà guidata da Tomori, De Winter e Pavlovic.

Formazioni ufficiali, sorprese nell’Inter: attacco inedito e Lautaro in panchina

In casa nerazzurra, Chivu deve rinunciare a Marcus Thuram, neanche in panchina, e lancia dal primo minuto il tandem offensivo formato da Pio Esposito e Bonny. Clamorose le esclusioni di Calhanoglu e Dumfries, che si accomodano in panchina insieme a Lautaro Martinez; il capitano argentino è presente solo per dare supporto morale al gruppo. In mediana spazio a Barella, Zielinski e Mkhitaryan, con Bisseck, Akanji e Bastoni a protezione della porta di Sommer.

MILAN (3-5-2): 16 Maignan; 23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 2 Estupiñán; 11 Pulisic, 10 Leão.

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 4 Ricci, 9 Füllkrug, 18 Nkunku, 24 Athekame, 27 Odogu, 30 Jashari, 33 Bartesaghi.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 14 Bonny.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Sucic, 10 Lautaro, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 53 Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu.

QUOTE MILAN INTER – Derby della Madonnina infuocato, con l’Inter cerca di ipotecare il discorso scudetto, e il Milan che tenterà di riaprire i giochi ed avvicinarsi ai nerazzurri.

