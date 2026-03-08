MN24 – Milan Inter, ecco perché non ci sarà alcuna coreografia prima del derby: tutti i dettagli

Milan Inter, la Curva Sud non esporrà alcuna coreografia prima del derby di campionato: ecco tutti i dettagli

Il clima attorno al derby di Milano si accende, ma non per le coreografie. La Curva Sud Milano non esporrà alcun supporto visivo questa sera, una scelta che non è una rinuncia volontaria, ma una conseguenza di tempistiche burocratiche insostenibili. Nonostante la richiesta completa di render fosse stata presentata settimane fa alla società per ottenere l’autorizzazione necessaria, il via libera definitivo è arrivato solo a metà di questa settimana.

Considerando l’impegno economico e logistico richiesto per produrre uno spettacolo di tale portata, i tempi tecnici sono venuti a mancare. La tifoseria organizzata ha ribadito che «non c’è stata alcuna rinuncia, ma semplicemente non siamo stati messi nelle condizioni di poterla preparare». Un episodio che si aggiunge ai precedenti divieti che hanno colpito gli striscioni del tifo rossonero negli ultimi anni.

Milan Inter, tensioni tra tifoseria e società per il secondo anello

Oltre al settore caldo, la polemica si estende anche al resto dello stadio. Per la prima volta in quasi 60 anni, la società ha imposto all’AIMC di non esporre i propri striscioni nel secondo anello arancio, spazio che verrà occupato da una coreografia organizzata direttamente dal club. Questa decisione ha sollevato forti preoccupazioni tra i Milan Club, che vedono in questo gesto un «precedente preoccupante» per l’autonomia del tifo. Nonostante il muro di divieti, la Curva Sud ha garantito che il supporto vocale per mister Allegri e la squadra non mancherà nella sfida più importante della stagione.

