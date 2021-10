Probabili formazioni Italia Belgio: le ultime sulle possibili scelte di Mancini

Oggi alle 15:00 l’Italia scenderà in campo per la finalina della Nations League contro il Belgio, le possibili scelte di Mancini

In campo per il ranking. É quanto affermato da Mancini che in risposta a Courtois che aveva definito la finale per il terzo posto di Nations League tra Italia e Belgio in programma oggi alle 15 «inutile».

Gli azzurri dopo aver perso in semifinale contro la Spagna cerca il riscatto e al netto delle assenze, ultima quella di Calabria, rientrato a Milano in anticipo per un risentimento muscolare all’adduttore destro, dovrebbero essere queste le possibili scelte di Mancini:

ITALIA (4-3-3) : Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Jorginho, Locatelli; Berardi, Raspadori, Chiesa. All. Mancini