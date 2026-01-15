Probabili formazioni Como Milan, le possibili scelte di Fabregas e Allegri per la sfida in programma questa sera

Probabili formazioni Como Milan, non sono molti i dubbi per i due tecnici in vista di questa sera, quando si giocherà il derby lombardo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono state definite le probabili formazioni di Como e Milan per la gara in programma questa sera, valida per il campionato di Serie A. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con idee tattiche chiare e scelte ben delineate da parte dei rispettivi allenatori.

Il Como dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, puntando su equilibrio e densità nella zona centrale del campo. Tra i pali è atteso Butez, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Van der Brempt, Carlos, Ramon e Moreno. In mezzo al campo spazio alla coppia Perrone–Da Cunha, chiamata a garantire filtro e costruzione. Sulla trequarti agiranno Vojvoda, Paz e Rodriguez, a supporto dell’unica punta Douvikas, riferimento offensivo della formazione lariana.

Sul fronte opposto, il Milan dovrebbe confermare il 3-5-2, modulo che Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha utilizzato nelle ultime uscite. In porta spazio a Maignan, portiere francese e leader del reparto arretrato. La difesa a tre dovrebbe essere composta da De Winter, Gabbia e Tomori, mentre sulle corsie laterali agiranno Saelemaekers a destra e Bartesaghi a sinistra. In mezzo al campo, qualità ed esperienza con Fofana, Modric e Rabiot, chiamati a gestire tempi e ritmo della manovra. In attacco, la coppia formata da Nkunku e Leao rappresenta la principale fonte di pericolosità, con il francese in grande momento di forma e il portoghese pronto a incidere con accelerazioni e strappi.

Le scelte ufficiali saranno comunicate solo a ridosso del fischio d’inizio, ma le indicazioni della vigilia tracciano un confronto interessante anche dal punto di vista tattico, con due moduli diversi pronti a sfidarsi sul campo.

COMO: (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Carlos, Ramon, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas.

MILAN: (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.

QUOTE COMO MILAN – I rossoneri recuperano il match contro il Como, saltato per l’impegno in Supercoppa Italiana, cercando di tornare ad una vittoria che manca da due settimane.

La quota OVER 1.5 (almeno due gol nel match) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.30 su Snai.