Como Milan, i rossoneri puntano su Nkunku in splendida forma, il momento del francese può incidere sulla sfida del Sinigaglia

Tutto pronto per Como-Milan, gara che apre uno snodo importante del calendario rossonero. Al centro dell’attenzione c’è Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, arrivato a gennaio e subito capace di incidere con continuità. Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, sta valutando con attenzione l’assetto offensivo, consapevole che il momento del numero offensivo ex Chelsea può spostare gli equilibri della partita.

Nkunku arriva alla sfida del Sinigaglia in splendida forma: nelle ultime tre gare di Serie A ha partecipato a quattro reti (tre gol e un assist), un dato che certifica un cambio di passo netto rispetto all’inizio della sua esperienza italiana. Nelle precedenti dieci presenze, infatti, il suo contributo si era fermato a un solo assist. Numeri che raccontano una crescita evidente sotto il profilo della condizione fisica, della fiducia e dell’inserimento nei meccanismi offensivi della squadra.

In totale, Nkunku ha collezionato 13 presenze in campionato, eguagliando già la produzione complessiva dell’ultima stagione di Premier League con il Chelsea: 3 gol e 2 assist allora in 27 partite, stessi numeri ora in meno della metà degli incontri. Un confronto che rafforza la percezione di un calciatore ritrovato, più continuo e centrale nel progetto tecnico rossonero.

Verso Como-Milan con Nkunku protagonista, Allegri riflette sulle scelte offensive

Dal punto di vista tattico, come riporta Sky Sport, la presenza di Nkunku tra i titolari è molto probabile. Essa offre ad Allegri diverse soluzioni. Il francese può agire da seconda punta, da riferimento centrale mobile o da trequartista offensivo, garantendo qualità tra le linee e una pericolosità costante negli ultimi metri. La sua capacità di legare il gioco e attaccare la profondità potrebbe risultare decisiva contro un Como organizzato, ma chiamato a concedere qualcosa in transizione.

Il Milan guarda con fiducia alla trasferta lombarda, consapevole che il rendimento recente di Nkunku rappresenta una delle principali certezze del momento. Se la crescita dell’ex Chelsea troverà conferma anche contro il Como, Allegri potrebbe aver trovato un riferimento stabile per il finale di stagione, capace di incidere sia in termini di gol che di leadership offensiva.

QUOTE COMO MILAN – I rossoneri recuperano il match contro il Como, saltato per l’impegno in Supercoppa Italiana, cercando di tornare ad una vittoria che manca da due settimane.

