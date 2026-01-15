Como Milan, tutto pronto al Sinigaglia: creatività lariana contro solidità rossonera

Como Milan, riflettori accesi sul posticipo delle 20:45 al Sinigaglia, con i lariani che puntano sugli assist di Nico Paz e Jesús Rodríguez

Tutto pronto per Como Milan, il posticipo serale delle 20:45 che chiuderà il programma di giornata di Serie A allo stadio Sinigaglia. Una gara che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma accomunate dalla necessità di dare continuità al proprio percorso. Il Como vuole confermare quanto di buono mostrato finora, mentre il Milan è chiamato a una prova di maturità lontano da San Siro.

Il dato che fa la differenza sugli assist

In vista di Como Milan, emerge un dato statistico che racconta bene l’identità della squadra lariana. Il Como è infatti l’unica formazione del campionato a vantare due giocatori con almeno cinque assist all’attivo. Un segnale chiaro di una manovra offensiva corale, basata sulla qualità del palleggio e sulla capacità di rifinire l’azione negli ultimi metri.

Nico Paz leader tecnico e realizzativo

Il primo nome da cerchiare in rosso è quello di Nico Paz, talento offensivo capace di incidere sia in zona gol che in fase di rifinitura. Sei reti e sei assist certificano il suo impatto nella Serie A e il ruolo centrale nel progetto tattico di Cesc Fàbregas, che lo utilizza come fulcro creativo tra le linee.

Jesús Rodríguez e la qualità sugli esterni

Accanto a Paz, attenzione anche a Jesús Rodríguez, ancora a secco di gol ma già determinante per i compagni. I suoi sei assist raccontano di un giocatore abile nell’uno contro uno e nella scelta finale, fondamentale per allargare le difese avversarie e creare spazi centrali.

La chiave tattica per il Milan

Il Milan dovrà prestare grande attenzione proprio alla zona di rifinitura del Como. Limitare la libertà di Paz e chiudere le corsie esterne sarà essenziale per i rossoneri, chiamati a imporre ritmo e fisicità per spegnere l’entusiasmo del Sinigaglia.

Como Milan si annuncia quindi come una sfida equilibrata e ricca di spunti tattici, con calcio d’inizio fissato alle 20:45 davanti a un pubblico pronto a spingere i lariani.

QUOTE COMO MILAN – I rossoneri recuperano il match contro il Como, saltato per l’impegno in Supercoppa Italiana, cercando di tornare ad una vittoria che manca da due settimane.

La stessa giocata è quotata 1.30 su Snai.