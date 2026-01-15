Como Milan, assenza importante per la sfida: Pavlovic non ce la fa. Ecco chi schiererà Allegri al suo posto in difesa

Como Milan, Allegri perde una pedina importante in vista del match: Pavlovic non ce la fa. Ecco chi giocherà al suo posto

Niente da fare per Strahinja Pavlovic. Il guerriero serbo del Milan, nonostante il desiderio di scendere in campo per il recupero della 16^ giornata di Serie A, è costretto ad alzare bandiera bianca. Come riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le conseguenze del durissimo scontro di gioco avvenuto domenica scorsa a Firenze con Comuzzo si sono rivelate più serie del previsto. I nove punti di sutura applicati alla testa e il forte trauma subìto hanno convinto lo staff medico e Massimiliano Allegri a non rischiare: «Il difensore serbo non sarà a disposizione di Max Allegri stasera».

Il forfait del centrale ex Salisburgo costringe il tecnico livornese a ridisegnare la propria linea difensiva. Per arginare l’attacco lariano nel match in casa del Como, la retroguardia a tre dei rossoneri sarà composta da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e, appunto, dal giovane Koni De Winter, chiamato a una prova di grande responsabilità. La coperta in difesa resta però cortissima, tanto che «in panchina ci saranno invece Odogu e Dutu», due giovani della Primavera pronti a subentrare in caso di ulteriore emergenza.

Como Milan, la gestione dei rischi e il rientro precauzionale

La scelta di Allegri risponde a una logica di estrema cautela, necessaria per evitare complicazioni dopo una «botta alla testa rimediata domenica» che è stata definita molto forte. Pavlovic ha provato fino all’ultimo a stringere i denti, ma il fastidio e la necessità di proteggere la ferita hanno reso impossibile la sua presenza nell’undici titolare. L’obiettivo è ora quello di riaverlo al top della condizione per il prossimo turno di campionato, evitando ricadute che potrebbero pesare sul resto della stagione.

Nel frattempo, tutti i riflettori sono puntati su De Winter. Il difensore belga avrà il compito di non far rimpiangere la fisicità di Pavlovic in una gara che si preannuncia ostica e ricca di insidie. Con una panchina composta quasi esclusivamente da esordienti per quanto riguarda il reparto arretrato, il Milan dovrà sfoderare una prestazione di grande solidità collettiva per portare a casa i tre punti e continuare la rincorsa ai vertici della classifica, sperando che l’emergenza difensiva rientri al più presto.

QUOTE COMO MILAN – I rossoneri recuperano il match contro il Como, saltato per l'impegno in Supercoppa Italiana, cercando di tornare ad una vittoria che manca da due settimane.

